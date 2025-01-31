محافظ الأقصر يستجيب لطلب أهالى العوامية برصف شوارع المنطقة وحوض 18.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، جولة تفقدية وجه خلالها بإعادة تخطيط شوارع العوامية وتوسعته لتحديد أبعاده وتعلية منسوبه، وعمل رصيف ليتم بعدها إنارته بأعمدة الكهرباء، ثم تفقد شارعين بالمنطقة ووجه بعمل محضر انضمامي بعد انتهاء توصيل كافة المرافق ليتم بعدها رصف تلك الشوارع وذلك بعد عرض مخطط الشوارع بالمنطقة، وذلك في إطار الاستجابات السريعة التي يقوم بها المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، واستجابة لمطالب أحد المواطنين بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر والمتمثلة فى رصف أحد الشوارع.

ثم توجه محافظ الأقصر لمنطقة حوض 18، لمعاينة معوقات تخطيط الشوارع على الطبيعة ، حيث وجه محافظ الأقصر بسرعة الأجتماع مع المواطنين أصحاب الأرض الممتدة بطول الشارع والتى تعوق زراعتهم فتح الشارع ورصفه وتعيق ربط شارع الخليج حتى شارع فايزة أبو النجا وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، وتلاحظ خلال الجولة وجود تسريب مياه مما يعيق أعمال الرصف ، فوجه محافظ الأقصر بسرعة عمل صيانة لخط المياه لمنع التسريب بشكل فوري.

كما شدد المحافظ على الاهتمام بنظافة كافة أحياء ومدن الأقصر ووضع حاويات قمامة كافية فى كل الشوارع، حيث رافق محافظ الأقصر خلال جولته حاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، والمهندسة ماري روحى مدير إدارة الكهرباء والمهندس ماجد جميل، مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر.

فيما انطلق رجال مجلس مدينة الأقصر، في نوفمبر الماضي بتنظيم سلسلة من الحملات اليومية للتمهيد للطرق والشوارع وفتح آخرى وتوفير كشافات وأعمدة إنارة لكل شبر داخل منطقة حوض الـ18 لإنهاء كافة أزماتها، حيث قاد تلك الملحمة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، وهو أحد أبناء منطقة العوامية وتربطه علاقة وثيقة بالأهالى سكان منطقة حوض الـ18 مما ساهم في حل غالبية الأزمات وفتح كافة الشوارع حالياً ليعود الهدوء تماماً وتصبح تلك المنطقة من أهم مناطق المدينة حالياً في التطوير والتجميل.



جولة المحافظ فى منطقة العوامية لتطوير شوارعها



محافظ الأقصر يستجيب لطلب أهالى العوامية برصف أحد الشوارع (1)