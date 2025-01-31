ما تريد معرفته عن انخفاض ضغط الدماغ.. لاحظ هذه العلامات

كتبت فاطمة ياسر

انخفاض ضغط الدماغ (ICP) هو حالة طبية نادرة حيث يصبح ضغط الدماغ أقل من الطبيعي، وهناك العديد من الأسباب المؤدية لذلك وفقا لموقع healthline.

أسباب انخفاض ضغط الدماغ

أوضح التقرير أبرز أسباب الإصابة بانخفاض ضغط الدماغ، ومن أبرزها التهاب السحايا الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدماغ، وأيضا التهاب الدماغ، والنزيف في المخ، والورم، والتهاب الأعصاب، والنقص في السوائل، وتناول بعض الأدوية.

ما هي أعراض الإصابة بانخفاض ضغط الدماغ؟

هناك أعراض كثيرة تشير إلي الاصابة بانخفاض ضغط الدماغ، ومنها:

1.الصداع

2. الدوار

3. الغثيان والقيء

4. الارهاق

5. التنميل

6. الضعف

7. الخدر

كيف يتم تشخيص انخفاض ضغط الدماغ؟

يتم التشخيص عن طريق فحص الدماغ بالأشعة السينية، مع ضرورة القيام بفحص الدماغ بالرنين المغناطيسي، وفحص السائل النخاعي.

كيف يتم علاج انخفاض ضغط الدماغ؟

العلاج يعتمد علي السوائل وخاصة الماء، مع ضرورة المتابعة عند الطبيب لكتابة بعض العلاجات التي تساعد في تنظيم نسبته، ومن الضروري الراحة لان المجهود يتسبب في التعرض للعديد من المضاعفات.

نصائح لمنع انخفاض ضغط الدماغ، عديدة ومنها:

1. شرب الماء

شرب الماء يمكن أن يساعد في منع انخفاض ضغط الدماغ.

2.تناول الطعام الصحي

يمكن أن يساعد في منع انخفاض ضغط الدماغ.

3. ممارسة الرياضة

تساعد في منع انخفاض ضغط الدماغ.

4. النوم الكافي

اي النوم لمدة من 7 الي 8 ساعات .

5. تجنب التوتر والقلق

تجنب التوتر والقلق يمكن أن يساعد في منع انخفاض ضغط الدماغ.