فريد زهران من أمام معبر رفح: رفض التهجير قضية وطنية توافق عليها الجميع

الأمير نصرى

أكد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن رفض التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني قضية وطنية توافقت عليها كل القوي والجماعات السياسية والنقابية فى مصر، متابعا: "احتشاد المصريين أمام معبر رفح يمثل حالة من التوافق الوطني للتأكيد على دعم الفلسطينيين".

وأضاف خلال تصريحات لقناة "اكسترا نيوز" من أمام معبر رفح البرى: "نحن أمام حالة من حالات الإجماع الوطني المطلوبة فى مواجهة مثل هذه التحديات".

وشهد معبر رفح اليوم الجمعة، وقفة شعبية حاشدة، حيث تجمع مواطنون من مختلف الفئات، ومن مختلف محافظات الجمهورية، معبرين عن الموقف الشعبي الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدين على دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية.

ورفع المصريون المحتشدون أمام معبر رفح لافتات كتب عليها "تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. لا للتهجير"، كما رفعت الوفود الشعبية أعلام مصر وأعلام فلسطين، كما ضمت الوفود السياسية والشعبية عددا كبيرا من نواب مجلسى النواب والشيوخ، كما تضمت أعدادا كبيرة من المواطنين، الرافضين بقوة لدعوات التهجير للشعب الفلسطينى ، مؤكدين دعمهم للموقف القيادة السياسية.