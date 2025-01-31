فتح باب التسجيل فى الدورة التدريبية لأساسيات التحول الرقمى بجامعة المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

أعلن مركز تطوير الأداء الجامعى بجامعة المنصورة عن فتح باب التسجيل في الدورة التدريبية لأساسيات التحول الرقمي أون لاين لمدة 7 أيام تدريبية أون لاين.

وتقدر قيمة رسوم الدورة للمصريين بـ840 جنيها، و200 دولارا للوافدين، ويكون حضور الدورة بأسبقية الحجز، ودفع الرسوم بالفيزا بمقر المركز، ويتم تحديد موعد انعقاد الدورة عند اكتمال العدد.

يذكر أن جامعة المنصورة تشارك حاليا تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذي تستمر في الفترة ما بين 23 يناير، و حتى 5 فبراير المقبل، تحت شعار: «اقرأ… في البدء كان الكلمة».