طالبتان تبتكران تطبيقا لاكتشاف داء "باركنسون" بمجرد لمس الهاتف

الشرقية - إيمان مهنى

الشلل الرعاش المعروف باسم داء "باركنسو"، هو من أمراض العصر التي انتشرت بشكل كبير بين كبار السن، خلال الفترة الماضية، وهو مرض تنكسي عصبي يتفاقم تدريجيًا، ويؤثر على النظام الحركي في الجسم، وهو من أكثر الاضطرابات العصبية انتشارًا، بسبب تلف الخلايا الدماغية المنتجة للناقل العصبي الدوبامين، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى مادة الدوبامين.



ويعد إكتشاف المرض في مرحلة متقدمة، من أهم أسباب تفادي مضاعفاته الشديدة، وهو ما دفع جيسيكا ورحمة طالبتان من مدرسة المتفوقين بالزقازيق، إلى استخدام الذكاء الإصطناعي، لإكتشاف المرض فور بدء انخفاض الدوبامين بالجسم بمجرد لمس شاشة الموبايل.



وتقول جيسيكا باسم، إنه تم ابتكار تطبيق على الهاتف المحمول، يستطع بمجرد الشخص لمس الشاشة، خلال استخدامه العادي له، أن يحدد الإصابة بالمرض، عبر ذبابات رعشة اليد والتفرقة بين رعشة نتيجة الإصابة أو رعشة نتيجة مضاعفات مرضية أخري.

وأكدت أن إكتشاف المرض في المرحلة الأولي يمكن علاجه، علي العكس من اكتشافة في مرحلة متأخرة يصبح مرضا لا علاج له.

وتكمل زميلتيها رحمة سعودي، أن التطبيق تم تغذيته عبر الذكاء الاصطناعي، لكل الأكواد الخاصة بالمرض، وكذلك بالأصحاء، بحيث يستطيع التفرقة وتحديد مرحلة الإصابة بسهولة، عبر التطبيق، مؤكدين أنهم حرصا علي تصميم تطبيق يكون سهل الاستخدام خاصة أن معظم المصابين من كبار السن.



التطبيق يعمل بمجرد لمس شاشة الموبايل



رحمة تؤكد الذكاء الاصطناعي يحدد الاصابة من بدايتها



التطبيق يعمل بمجرد لمس شاشة الموبايل