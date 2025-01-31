سفير روسيا لدي إسرائيل: نأمل أن يسهم وقف إطلاق النار بغرة في فتح المجال أمام تسوية دائمة

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أعرب السفير الروسي في تل أبيب أناتولي فيكتوروف اليوم /الجمعة/ عن أمل روسيا أن يسهم وقف إطلاق النار بقطاع غزة، في فتح المجال أمام تحقيق تسوية دائمة بين "طرفي النزاع".

وقال فيكتوروف - في تصريح لوكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم - "نأمل أن يؤدي وقف إطلاق النار المؤقت في غزة إلى تحقيق سلام دائم وخلق ظروف مواتية لمعالجة جذور الأزمة"، مُشددًا على ضرورة تنفيذ جميع الالتزامات التي اتفق عليها الجانبان، وإيصال المساعدات الإنسانية التي باتت تشكل أهمية قصوى.



وأشار إلى أن موسكو رحبت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحل الأزمات الإنسانية العالقة.

