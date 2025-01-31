رئيس مدينة الزينية يتابع أعمال محطة رفع الصعايدة تمهيدا لافتتاحها

الأقصر – أحمد مرعى

تابع أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، سير العمل بقطاع الصرف الصحي بالزينية وتحديداً بقرية الصعايدة استعداداً لافتتاح محطة صرف صحي الصعايدة، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ودخول خدمة الصرف الصحي بقرية الصعايدة، وفي إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية لسير أعمال المشروعات القومية والتنموية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

يشار إلى أن تكلفة المشروع 110 ملايين جنيه ويتكون من :-(محطة رفع الصعايدة، خط الطرد بطول 1.5 كم،شبكات الانحدار بطول 5.7 كم ) لخدمة عدد السكان لقرية الزينية بحرى حوالى 7930 نسمة، وعدد الطلمبات 4 طلمبات ، تصرف الطلمبة الواحدة 75 ل/ث، وبلغت نسبة التنفيذ محطات الرفع 100٪ للأعمال المدنية و 100% للأعمال الكهروميكانيكية، خط الطرد 100%، شبكات الانحدار 90%، و الشركة المنفذة للمشروع شركة المقاولون العرب، ويتكون مشروع صرف صحي الزينية من عدد 7 محطات رفع ومحطة معالجة بطاقة 33/22 ألف م3/يوم، وشبكات انحدار وخطوط طرد تقدر بنحو 100 كيلو متر أقطار مختلفة لخدمة 100 ألف نسمة.

وكان قد افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، نهاية العام الماضى، محطة رفع المدامود بحري الرئيسية ضمن مشروع صرف صحي الزينية والتى تجاوزت تكلفته مليار جنيهاً، حيث أوضحت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إنه تم التشغيل الفعلي جزئياً لمحطة رفع المدامود بحرى بعد إنهاء كل الأعمال الخاصة بها وفقاً للجداول الزمنية المقررة لمشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة الزينية، حيث أن المشروع بلغت تكلفته 200 مليون جنيه، ليتضمن شبكات انحدار بطول 7.7 كم لتخدم أهالي نجع جاد الكريم بواقع 8111 نسمة، وأهالى المدامود بحري بواقع 16110 نسمة، وتبلغ طاقة المحطة 661.35 لتر في الثانية، بعدد 6 طلمبات تصرف الطلمبة الواحدة 332 لتر في الثانية.