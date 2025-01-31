رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة على الأسواق بالقليوبية الأحد

كتب مدحت وهبة

يقود إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك برفقة المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية بعد غدا الاحد حملة رقابية مُوسعة علي الأسواق والسلاسل التجارية بالمحافظة للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وكذا مُتابعة تخفيضات السلع، طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وفقًا للقرار رقم (3071) بشأن السبع سلع الإستراتيجية في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وتأثيرها علي انخفاض أسعار السلع وإتاحتها فى الأسواق للمواطنين.

ومن المُقرر أن يعقد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك عقد لقاء مع الغرفة التجارية" بالمحافظة، بمقر الديوان العام ، وذلك لبحث مدي توافر السلع الغذائية بالأسواق، فضلاً عن إتاحتها بأسعار مُخفضة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، ويعقب ذلك القيام بجولة ميدانية علي الأسواق.