حماية المستهلك يعدم 512 كجم سلع مجهولة المصدر بأسوان

أسوان- صلاح المسن

شن فرع جهاز حماية المستهلك بأسوان بالتنسيق مع الجهات المختصة بمديرية الصحة حملة على أحد المولات الكبرى، وتم ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل مينى ماركت بإجمالى 512 كجم ، وتم تحرير 2 محضر، وتم العرض على النيابة العامة، والتي أصدرت قرارها بالإعدام الفورى للمضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجهة المخالفة.

كان قد أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بجهاز حماية المستهلك بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.

وأشار محافظ أسوان، إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك الضرب بيد من حديد تجاه محتكري السلع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لانضباط حركة البيع والشراء بمختلف الأسواق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكل أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.