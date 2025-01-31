حصاد الوزارات..الصحة: نجاح تحقيق الانخفاض بـمعدلات "نمو السكان"

إعداد - محمد جاد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الصحة: السياسات الصحية والسكانية ساهمت فى تحقيق الانخفاض بـمعدلات "نمو السكان"

وزير التربية والتعليم يلتقى بوفد من الجمعية الألمانية العربية للصداقة

1000 فرصة عمل جديدة للمصريين فى الإمارات برواتب تصل 18 ألف جنيه

وزير التعليم العالى يلتقى رئيس هيئة الشراء الموحد

وزارة التضامن تنظم زيارات لطلاب الجامعات لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

وزير الرى يلتقى سفير كوت ديفوار لبحث التعاون فى مجال المياه

وزارة العمل تعلن غلق باب التقديم على وظائف بالإمارات بمرتبات 122 ألف جنيه

وزير العمل: توقيع اتفاقية لتعزيز توظيف عمالة مصرية بسوق العمل بالسعودية

وزير التعليم يبحث مع عضو البرلمان الألمانى تطوير التعليم الفنى

وزير التعليم يبحث مع أمين معهد جوته دعم مشروع إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية

التعليم العالى: ورشة عمل حول برامج وأنشطة اليونسكو للعلوم فى مصر