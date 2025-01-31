حسام زكى: القمة العربية ستعقد فى أواخر أبريل المقبل

بيشوى رمزى

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، إن القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في العاصمة العراقية بغداد سوف تكون فى أواخر أبريل المقبل.

وأشاد زكي، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته إلى بغداد، بالاستعدادات التي تقوم بها دولة العراق لاستضافة القمة، سواء كانت استعدادات ادارية او لوجستية او مراسمية موضحا ان الأمور مرضية للغاية.

واضاف ان وفد الجامعة العربية كانت له بعض التعليقات والنصائح التي دائما ما تقدمها للدول المضيفة لهذا الحدث بحكم الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في تنظيم مثل هذه الاحداث

واعتبر ان الزيارة كانت ايجابية للغاية حيث تناول العديد من الموضوعات التي تتناولها القمة مع المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم وزير الخارجية فؤاد حسين، بهدف نجاح هذه القمة.

وعن مشاركة سوريا في القمة، قال زكي إنه لا يرى ما يمنع ذلك، موضحا ان سوريا عادت الى مقعدها بالجامعة العربية منذ عامين موضحا ان الترتيبات المتعلقة بهذا الأمر يمكن مناقشتها مع الدولة المضيفة والدولة المعنية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.