تعرف على حملات وزارة الزراعة لمكافحة الآفات وحماية محصول القمح بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة إنطلاق حملات مكافحة الآفات والقوارض لحماية محصول القمح والتى تنظمها وزارة الزراعة، والتى تستمر حتى يوم 6 مارس المقبل.

و تهدف تلك الحملات إلى حماية محصول القمح من القوارض التي تهدده في مراحل نموه المختلفة، ويتم توزيع المبيدات اللازمة وفقًا للزمام المنزرع في كل مركز، مع مراعاة المعايير البيئية والزراعية لضمان فعالية المكافحة، كما يتم تنفيذ الحملة وفق برنامج زمني دقيق لضمان سلامة المحاصيل ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي في جميع أنحاء المحافظة.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ هذه الحملات، مشيرة للدور الحيوي لهذه الحملات في حماية المحاصيل الزراعية وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي بالمحافظة.