ترامب يتعهد برفع الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يخطط لتنفيذ تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من المكسيك وكندا، غد /السبت/.



وقال ترامب للصحفيين فى المكتب البيضاوي: "سنعلن عن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك لعدد من الأسباب"، مستشهدا بتدفق المهاجرين على الحدود الجنوبية، وتدفق مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة والعجز التجارى الذى تعانى منه الولايات المتحدة مع جيرانها.



وأضاف ترامب- وفقا لما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "سأضع رسومًا بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وسيتعين علينا حقا القيام بذلك لأن لدينا عجزا كبيرا جدا مع تلك الدول.. قد ترتفع هذه التعريفات أو لا ترتفع بمرور الوقت"، مضيفا أنه سيقرر، مساء اليوم، ما إذا كانت الرسوم ستشمل النفط بين السلع الخاضعة للرسوم الجمركية.



وتابع: "قد نفعل ذلك أو لا نفعله.. سنتخذ هذا القرار، ربما الليلة، بشأن النفط، لأنهم يرسلون لنا النفط.. الأمر يعتمد على السعر، إذا تم تسعير النفط بشكل صحيح، وإذا عاملونا بشكل صحيح، وهو ما لا يفعلونه".



واستطرد قائلا: "انظروا، لم تكن المكسيك وكندا جيدتين معنا فى التجارة، لقد عاملونا بشكل غير عادل للغاية فى التجارة وسنكون قادرين على تعويض ذلك بسرعة كبيرة لأننا لسنا بحاجة إلى المنتجات التى لديهم".



وبتنفيذ هذا القرار، سيكون ترامب قد حقق التهديد الذى أطلقه أول مرة فى الأيام الأخيرة من حملته لانتخابات 2024، عندما هدد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك، وهى الشريك التجارى الأول للولايات المتحدة، ما لم تقم الحكومة المكسيكية بكبح تدفق المهاجرين على الحدود الجنوبية، ثم وسع هذا التهديد لاحقا ليشمل كندا والصين.



وتعد المكسيك وكندا من بين أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وحذر الخبراء من أن التعريفات الجمركية قد تؤدى إلى زيادة الأسعار للمستهلكين الأمريكيين لبعض السلع، لكن الخبراء قالوا أيضًا إن اقتصادى المكسيك وكندا من المرجح أن يعانيا أكثر فى الأمد البعيد فى حال اشتعال حرب تجارية ممتدة.