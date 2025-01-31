ترامب والقهوة.. كيف هدد الرئيس الأمريكى المزاج العالمى؟

فاطمة شوقى

اذا كنت من عشاق القهوة ، فاعلم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد مزاجك، والسبب : التعريفات الجمركية، وهو ما كشفه تقرير نشرته صحيفة إنفوباي الأرجنتينية، محذرة من تصعيد ترامب ضد كولومبيا وتهديداته المتتالية بفرض رسوم جمركية كان لها أثراً بإلغاء علي سوق القهوة العالمية.

وفي الوقت الذي تعاني فيه حاصلات القهوة من أزمات قائمة بالفعل بسبب التغييرات المناخية أثرت سلباً علي كم وجودة الإنتاج في البرازيل وفيتنام، ارتفعت أسعار عقود حبوب القهوة آرابيكا إلى مستوى قياسى جديد بعد تهديدات ترامب ما زاد من حالة عدم اليقين التجارية فى سوق يعانى من نقص فى الإمدادات العالمية.

زيادات متتالية فى أسعار البن.. والكيلو يقترب من 23 دولار

وسجلت العقود الآجلة آرابيكا فى نيويورك زيادة وصلت إلى 0.9% خلال الأسبوع الجاري، مما يعكس ارتفاعا بنسبة تزيد على 80% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وفقا لصحيفة انفوباى.

وتعتبر كولومبيا ثالث أكبر منتج للقهوة فى العالم، وهى أيضا ثانى أكبر منتج لحبوب آرابيكا التى تفضل فى تحضير القهوة المتخصصة. وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، إلى أن المحاصيل فى الدول المنتجة الكبرى مثل كولومبيا والبرازيل وفيتنام قد تأثرت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة.





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وتوقع التقرير الأمريكي انخفاض المخزون العالمي فى موسم 2024-2025 إلى أدنى مستوى فى 25 عاما وعليه، فإن نقص المعروض من القهوة أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، مما يعكس حالة من القلق المستمر بشأن الإمدادات.



تغيرات المناخ وحرائق الغابات وحروب التجارة طالت امدادات البن عالمياً

ووصل سعر القهوة الكولومبية لأعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تم بيع رطل الحبوب بسعر 3.41 دولار فى بورصة نيويورك، وهو الأعلى فى تاريخ البن الكولومبى، بعد أن كان سجل 2.79 دولار للرطل الواحد فى نوفمبر الماضى لأول مرة منذ أكثر من 13 عاما. وأوضح الاتحاد الوطنى لمرزاعى البن، فإن سعر الحمولة التى تزن 125 ألف كيلوجراما بلغ فى مطلع الأسبوع 2 مليون و802 ألف دولار.





ماركيز وكأس الويسكى وإهانة ترامب .. ما الذي أشعل الأزمة بين كولومبيا والولايات المتحدة



وعلي مدار الأسبوع ، تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وكولومبيا علي خلفية عمليات التهجير القسري للمهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الأمريكية، حيث اتهم الرئيس الكولومبي نظيره الأمريكي بالغطرسة، ما دفع ترامب للتهديد بفرض عقوبات تشمل كولومبيا ورئيسها وحكومتها.

وفي سلسلة تغريدات ، قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو : أنا لا أحب السفير إلى الولايات المتحدة، فهو شيء ممل.. لا أحب نفك يا ترامب وسأقاوم غطرستكم.. ربما يأتي يوم ومع كأس من الويسكي الذي أتقبله رغم معاناتي من التهاب المعدة يمكننا التحدث بصراحة عن هذا الأمر، لكن ذلك يبدو صعبا لأنك تعتبرني من عرق أدنى، وأنا لست كذلك، ولا أي كولومبي آخر".



كتابات ماركيز شكلت وجدان الكثير من أبناء كولومبيا وأمريكا اللاتينية

واستشهد بيترو في تغريداته بأبطال رواية 100 عام من العزلة ، للكاتب الكولومبي الشهير جابرييل جارسيا ماركيز، حيث واصل انتقاداته اللاذعة لترامب قائلاً: "لا أريد مستعبدين بجوار كولومبيا، فقد كان لدينا الكثير منهم وتحررنا، ما أريده بجوار كولومبيا هم عشاق الحرية، إذا كنت لا تستطيع أن تكون واحدا منهم فسأتوجه إلى أماكن أخرى، كولومبيا هي قلب العالم، وأنت لم تفهم هذا.. إنها أرض الفراشات الصفراء وجمال ريميديوس، ولكنها أيضا أرض العقيد أوريليانو بوينديا (أحد أبطال الرواية) وسلالته، وأنا واحد منهم، وربما الأخير".



جوستافو بيترو الرئيس الكولومبي فى أحد الخطابات الجماهيرية

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وأمام سلسلة التغريدات ، أقدم ترامب علي تهدد نظيره الكولومبي بجملة من العقوبات عبر رفع الرسوم الجمركية على كل الواردات الكولومبية وحرمانه شخصيًا وحرمان أعضاء حكومته وكل المتعاطفين معهم، من التأشيرة الأمريكية.



وكان ترامب قد أصدر أمرا لإدارته بفرض رسوم جمركية وعقوبات على كولومبيا بعد رفضها السماح لطائرتين عسكريتين أمريكيتين تحملان مهاجرين مرحلين بالهبوط على أراضيها.



منذ عودته أثارت قرارات ترامب كثير من الجدل والتوترات مع الجوار الأمريكى



ولكن بعد ذلك، أعلن البيت الأبيض، أن تلك الاجراءات ستؤجل بعد التوصل إلى اتفاق بشأن عودة المهاجرين المرحلين.





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