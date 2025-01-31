بلدية غزة: مستمرون فى استقبال النازحين وترتيب أوضاع العائدين والسكان

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أكد المتحدث باسم بلدية غزة حسنى مهنى، أن البلدية منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار بدأت في إجراءات التعافي من آثار العدوان ومستمرة فى أعمال استقبال النازحين وترتيب أوضاع العائدين والسكان.

وقال مهني- في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية، إن أولويات المواطنين في غزة اليوم هي إيجاد المأوى اللازم في ظل حجم الدمار الكبير للمباني والمنازل وغيرها من المربعات السكنية التي قام الاحتلال الإسرائيلي بنسفها في الفترة الماضية، وإيجاد كل مقومات الحياة من توفير شبكات للمياه والصرف الصحي ومأكل ومشرب وكل ما يمكن أن يعزز من صمود المواطن ويعيده إلى الحياة الطبيعية.



وناشد كل الدول وخاصة الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار التدخل بشكل عاجل لإدخال المعدات والكوادر والآليات اللازمة للعمل على إعادة الحياة مرة أخرى للقطاع في كل المجالات والقطاعات.