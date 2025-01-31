اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 يناير 2025 06:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

الحافلات تقل أهالى بورسعيد لرفح دعما لفلسطين وتأكيدا على سيادة الدولة المصرية (صور)

الجمعة، 31 يناير 2025 05:30 ص
الحافلات تقل أهالى بورسعيد لرفح دعما لفلسطين وتأكيدا على سيادة الدولة المصرية (صور) الأهالي بالأعلام المصرية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت كاميرا "اليوم السابع"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، انطلاق عشرات الحافلات من محافظة بورسعيد، تقلّ الآلاف من الأهالي في طريقهم إلى مدينة رفح بشمال سيناء، في تحرك شعبي واسع للتأكيد على دعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين، مع الإشادة بمواقف الدولة المصرية في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي.

وشهدت عملية التحرك أجواء وطنية مميزة، حيث رفع المشاركون الأعلام المصرية والفلسطينية، ورددوا هتافات تؤكد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفض أي مخططات لتهجيير الفلسطينين.

كما أكدوا دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية في إدارة الأزمة، مشيدين بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في حماية حقوق الفلسطينيين والحفاظ على استقرار المنطقة.

ويأتى هذا التحرك تعبيرًا عن موقف شعبي ثابت من أهالي بورسعيد، الذين لطالما كانوا في طليعة المدافعين عن القضايا الوطنية والعربية، مؤكدين أن مصر لن تقبل بأي تهديد يمسّ أمنها أو حقوق أشقائها الفلسطينيين.

الاهالي بالاعلام المصرية
الأهالي بالأعلام المصرية

 

الحافلات بالاعلام المصرية
الحافلات بالأعلام المصرية

 

الحافلات في طريقها
الحافلات في طريقها

 

بأعلام مصر
بأعلام مصر






مشاركة

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

رفح

فلسطين

مصر

القضية الفلسطينية






الرجوع الى أعلى الصفحة