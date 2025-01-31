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البيت الأبيض: اجتماع ترامب المرتقب مع نتنياهو يؤكد دعمه المستمر لإسرائيل

الجمعة، 31 يناير 2025 09:26 م
البيت الأبيض: اجتماع ترامب المرتقب مع نتنياهو يؤكد دعمه المستمر لإسرائيل نتنياهو وترامب
محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن البيت الأبيض يؤكد أن اجتماع الرئيس دونالد ترامب المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد دعمه المستمر لإسرائيل.

 

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت فى وقت سابق نقلا عن أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الثلاثاء.


وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.

 

 







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