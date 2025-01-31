الاحتلال الإسرائيلى يواصل نسف منازل الفلسطينيين فى مخيم جنين

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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الجمعة/، نسف منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيم جنين، مع استمرار اقتحامها له لليوم الـ11 على التوالي.



ونقلت تقارير محلية أن أصوات انفجارات تسمع من وقت لآخر داخل المخيم، ناجمة عن تفجير الاحتلال لمنازل الفلسطينيين خاصة في حارات: الدمج، وعبد الله عزام، والبشر.



وأحدثت جرافات الاحتلال دمارا هائلا في حارة الدمج، والمدخل الشرقي من مخيم جنين، وتستمر بتدمير شارع مستشفى جنين الحكومي والبنية التحتية فيه، كما تعرقل قوات الاحتلال دخول وخروج مركبات الإسعاف من وإلى المستشفى.

وكانت طواقم الهلال الأحمر نقلت مريضا يعاني من جفاف، لمدة يومين، من شارع الغبز داخل مخيم جنين، نتيجة استمرار الحصار والاقتحام.



وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان في مدينة جنين ومخيمها.



كما شيع الفلسطينيون، في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، جثمان الشهيد أسامة أبو الهيجا إلى مثواه الأخير، حيث انطلق موكب التشييع من مركز قباطية الطبي، ولف جثمان الشهيد بالعلم الفلسطيني وحمله المشيعون على الأكتاف، مرددين الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد في مسجد القرية، قبل أن يوارى الثرى في مقبرتها.



واستشهد أبو الهيجا (25 عاما) وهو من سكان مدينة جنين، في قصف من طائرات الاحتلال المسيّرة على دوار السينما في المدينة، بعد أن احتجزه الاحتلال ومنع إسعافه إلى أن ارتقى. وبسبب عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها منذ 11 يوما، لم تتمكن عائلة أبو الهيجا من تشييع نجلها ودفنه في المدينة، وبالتالي قررت دفنه في قرية مثلث الشهداء.



وأسفر عدوان الاحتلال المتواصل على محافظة جنين عن استشهاد 19 فلسطينيا بينهم طفلة وعشرات الإصابات.

من جهة أخرى، أغلقت قوات الاحتلال المدخلين الشرقي والجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم، بالبوابة الحديدية، ومنعت مرور المركبات.



وواصل قوات الاحتلال إجبار الفلسطينيين على إخلاء منازلهم في مخيم طولكرم، في ظل تصعيد العدوان غير المسبوق التي تشهده المدينة ومخيمها.



وأفاد شهود عيان - حسبما أذاعت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن قوات الاحتلال أجبرت العائلات على مغادرة منازلها تحت تهديد السلاح، وتحديدا في حارتي النادي والشهداء، ما تسبب في حالة من الذعر والخوف، خاصة بين الأطفال والنساء.



وأضاف شهود العيان أن هذه العمليات ترافقت مع تدمير محتويات المنازل وتفجير عدد منها، حيث يستخدم الاحتلال الإخلاء كوسيلة لترهيب المواطنين والضغط عليهم، بحجة البحث عن مطلوبين.



يأتي هذا التصعيد المتواصل منذ خمسة أيام وسط أوضاع إنسانية صعبة يعيشها المخيم، حيث يعاني السكان من انقطاع الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء والاتصالات بسبب استهداف البنية التحتية من قبل جرافات الاحتلال، ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية ومياه الشرب وحليب الأطفال.



وتواصل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في طولكرم، إخلاء الفلسطينيين من منطقة النادي في المخيم، بعد أن تلقوا أوامرا بالإخلاء من قبل الاحتلال.



وقال الجمعية إن طواقم الاسعاف حتى اللحظة أخلت عددا من الحالات المرضية فيما أخلى فريق إدارة الكوارث التابع للجمعية 150 فلسطينيا.