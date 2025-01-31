اليوم السابع
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الإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية غدا

الجمعة، 31 يناير 2025 09:13 م
الإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية غدا تسليم أسرى - أرشيفية
كتب أحمد جمعة

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أكد المكتب الإعلامي للأسرى والمحررين الفلسطينيين أنه فى إطار تنفيذ الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار، وبعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة، سيتم يوم السبت الإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين في بيان له إلى أنه سيتم الإفراج عن 18 أسيرا من ذوي المؤبدات، 54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، 111 أسيرًا من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

وأوضح أن تحرير هذه الدفعة يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها المقاومة الفلسطينية في معركة تحرير الأسرى، تأكيدًا على التزامها بواجبها الوطني والأخلاقي في كسر قيد الأسرى وإنهاء معاناتهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.







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