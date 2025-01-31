افتتاح 3 مساجد اليوم ببنى سويف بعد إحلالها وتجديدها بتكلفة 9.3 مليون

بنى سويف هانى فتحى

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف اليوم الجمعة 3 مساجد"بعد إحلالها وتجديدها "بمراكز :سمسطا والفشن وببا، بتكلفة إجمالية 9.3 مليون جنيهاً.

وأناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية ،اليوم الجمعة،في افتتاح 3 مساجد"بعد إحلالها وتجديدها "بمراكز: سمسطا والفشن وببا، بتكلفة إجمالية 9.3 مليون جنيهاً،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله

حيث أناب المحافظ "د.محمد هاني غنيم" رئيس مركز سمسطا في افتتاح المسجد الكبير بعزبة نصر جمعة التابعة لقرية دشطوط، بتكلفة 6 ملايين جينهاً، وإنابة رئيس مركز الفشن في افتتاح مسجد الرحمن بدير الحديد التابعة لقريةالحيبة بتكلفة 2.5 مليون جنيها، وإنابة رئيس مركز ببا في افتتاح مسجد الشيخ سيد بالشيمي التابعة لقرية هلية بتكلفة 800 ألف جنيه.