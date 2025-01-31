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الجمعة، 31 يناير 2025 07:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إلى تل أبيب: المصريين أهُما.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 31 يناير 2025 07:00 م
إلى تل أبيب: المصريين أهُما.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، إلى تل أبيب: المصريين أهما.. ملحمة شعبية على الحدود تحت شعار «لا للتهجير».. محافظات مصر تنتفض دعمًا للقضية الفلسطينية وتؤكد: نرفض تصريحات الرئيس الأمريكي.. 3 رسائل شعبية للعالم.. إعلان رافض لمخطط التهجير.. التأكيد على ثوابت الأمن القومى.. دعم مستمر للقضية الفلسطينية..

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ـ إلى تل أبيب: المصريين أهما.. ملحمة شعبية على الحدود تحت شعار «لا للتهجير».. محافظات مصر تنتفض دعمًا للقضية الفلسطينية وتؤكد: نرفض تصريحات الرئيس الأمريكي.. 3 رسائل شعبية للعالم.. إعلان رافض لمخطط التهجير.. التأكيد على ثوابت الأمن القومى.. دعم مستمر للقضية الفلسطينية

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