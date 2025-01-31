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إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تفجر منازل فى وسط مخيم طولكرم بالضفة الغربية

الجمعة، 31 يناير 2025 07:59 م
إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تفجر منازل فى وسط مخيم طولكرم بالضفة الغربية قوات الاحتلال تفجر منازل فى وسط مخيم طولكرم
محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن قوات الاحتلال تفجر عدة منازل في وسط مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

وكانت طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفت أمس الخميس، مبنى داخل مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، حيث ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، أن طائرة حربية قصفت بصاروخين مبنى في داخل مخيم جنين ولم يعرف بعد ما خلفه القصف، في وقت ما زال فيه طيران الاحتلال يحلق في سماء المخيم.


يذكر أن قوات الاحتلال تحاصر المخيم بشكل كامل منذ عشرة أيام وتعرقل وصول الإسعاف إلى داخله كما تمنع الطواقم الصحفية من الدخول إليه للتغطية.

كما يستمر الاحتلال في عمليات نسف وهدم المباني في مخيم جنين وإحراق عدد آخر منها، وتقوم جرافاته بتوسيع الشوارع وفتح شوارع جديدة في عمق المخيم.







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