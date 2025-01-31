إصابة شخص بحادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، حادثا مروريا أمام تقاطعات مطلع كوبرى كفر الجزار باتجاه كورنيش النيل، حيث اصطدمت سيارة ملاكى بدراجة نارية، مما أدى إلى إصابة قائد الدراجة بإصابات خطيرة تم نقله على أثرها إلى المستشفى للعلاج، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية، وإصابة شخص بإصابات خطيرة نتيجة الحادث.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والتحريات الأولية تصادم سيارة ملاكى مسرعة مع دراجة نارية فى نهاية شارع فريد ندا أمام تقاطع مستشفى جامعة بنها مع مطلع كوبرى كفر الجزار، وشارعى كورنيش النيل من اليمين وجهة اليسار مما أدى إلى إصابة قائد الدراجة النارية وتم نقله إلى المستشفى فى حالة خطرة للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

