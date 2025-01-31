اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 يناير 2025 12:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة شخص بحادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية ببنها

الجمعة، 31 يناير 2025 11:05 ص
إصابة شخص بحادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية ببنها سيارة إسعاف
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، حادثا مروريا أمام تقاطعات مطلع كوبرى كفر الجزار  باتجاه كورنيش النيل، حيث اصطدمت سيارة ملاكى بدراجة نارية، مما أدى إلى إصابة قائد الدراجة بإصابات خطيرة تم نقله على أثرها إلى المستشفى للعلاج، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية، وإصابة شخص بإصابات خطيرة نتيجة الحادث.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والتحريات الأولية تصادم سيارة ملاكى مسرعة مع دراجة نارية فى نهاية شارع فريد ندا أمام تقاطع مستشفى جامعة بنها مع مطلع كوبرى كفر الجزار، وشارعى كورنيش النيل من اليمين وجهة اليسار مما أدى إلى إصابة قائد الدراجة النارية وتم نقله إلى المستشفى فى حالة خطرة للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 







مشاركة

اخبار القليوبية

أخبار محافظة القليوبية

أمن القليوبية

حادث تصاد

تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية

مستشفى بنها الجامعي

مدينة بنها






الرجوع الى أعلى الصفحة