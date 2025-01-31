أولويات اهتمام صحافة الفيديو فى المواقع الصحفية فى رسالة ماجستير بإعلام القاهرة

محمد صبحى

تناقش كلية الإعلام بجامعة القاهرة، غدا السبت، رسالة ماجستير للباحث محمد عبد الجليل داوود السبد المعيد بقسم الصحافة بالكلية وموضوعها" أولويات اهتمام صحافة الفيديو فى المواقع الصحفية وعلاقتها بترتيب أجندة الجمهور للقضايا التنموية دراسة تحليلية وميدانية" وذلك للحصول على درجة الماجستير فى الإعلام .

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من الدكتور شريف اللبان استاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفاً رئيسياً، والدكتور عثمان فكرى عبد الباقى مناقشا والدكتور حمزة السيد خليل مناقشا.



وتعقد جلسة المناقشة لرسالة الماجستير بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام بجامعة القاهرة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.



محمد عبدالجليل داوؤد