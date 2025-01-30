نقابة المهندسين: غدا انعقاد الجمعية العمومية للشُعب

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للشعب الهندسية، وذلك غدا الجمعة 31 يناير 2025، بمقر النقابة برمسيس، لافتة إلى أن موعد الانعقاد الأول يكون صحيحا بحضور ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية العادية للشعبة، وفى حالة عدم اكتمال هذا النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويتم بحضور 50 عضوا طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974، والنظام الداخلى، وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين، حتى يكتمل هذا العدد.

أما عن مواعيد انعقاد الجمعية العمومية ومقرها، فهى كالآتى:

1- شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات، الساعة 11 صباحا، بقاعة عثمان.

2- شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، الساعة 12 ظهرا، بالقاعة المستديرة.

3- شعبة هندسة صناعة الغزل والنسيج، الساعة 1 ظهرا، بمسرح النقابة.

4- شعبة الهندسة الكهربائية، الساعة 1 ظهرا، بقاعة عثمان.

5- شعبة الهندسة الميكانيكية، الساعة 1 ظهرا، بقاعة اللواء محمود مغاورى.

6- شعبة الهندسة المدنية، الساعة 2 ظهرا، بمسرح النقابة.

7- شعبة الهندسة المعمارية، الساعة 4 عصرا، بمسرح النقابة.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للشعب الهندسية السبعة:

- مناقشة السياسة العامة للشعب.

- اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الشعبة وإنجازاتها خلال عام 2024.

- عرض خطة عمل الشعبة لعام 2025.

- النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء العمومية لكل شعبة.