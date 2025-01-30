نائب محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات مدينة المستقبل ويتابع خطة رفع كفاءتها

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بأهالي مدينة المستقبل ووضع خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتلك التوجيهات عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة مشكلات مدينة المستقبل ومتابعة الموقف التنفيذي لخطة رفع كفائتها.

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، مها السيد عبد العال رئيس مركز ومدينة أبوصوير، أحمد مدحت محمود رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، وكلاء وزارة ومديري عموم التضامن الاجتماعي، الإسكان، الطرق، النقل، الطب البيطري، الأوقاف، ومديري عموم إدارات الشئون المالية والإدارية والتخطيط والمتابعة والتخطيط العمراني والشئون القانون والبيئة ومدير جهاز التجميل والتطوير بالإسماعيلية، ومدير مشروع سوق الجملة بمدينة المستقبل، مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة، ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، شركة الاتصالات، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة مشكلة وجود عدد من البؤر لتجمعات مياه الصرف الصحي بمدينة المستقبل ووجه عصام بتشكيل لجنة فنية لمعاينة البؤر على الطبيعة وتحديد مصدر تجمع تلك البؤر سواء كان الطفح في الخطوط الرئيسية أو تهالك غرف التفتيش للعمارات؛ من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مشكلة تجمع مياه الصرف بشكل جذري.

كما تم مناقشة مشكلة تراكم القمامة، حيث تم رفع حوالي 5 آلاف و500 طن من القمامة من مدينة المستقبل خلال الفترة الماضية وكذلك إنشاء 19 غرفة لتجميع القمامة بشكل حضاري، وأكد عصام على ضرورة دعم مدينة المستقبل بمعدات المراكز والمدن والأحياء في رفع القمامة والمخلفات على أن يتم الاستعانة بمعدات كل مركز من المراكز خلال حملة ليوم واحد لرفع بؤرة لتجمعات القمامة بالمدينة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة دعم شبكة الإنارة بالمدينة بعدد 2500 كشاف من كشافات الإنارة ومهماتها.

وفي قطاع التشجير والتجميل، وجَّه عصام بتشجير وزراعة الجزيرة الوسطى بالشارع الرئيسي ودراسة مقترح مكان مناسب لزراعة عدد ألف شجرة زيتون في مدينة المستقبل.

كما وجَّه عصام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية برصف ورفع كفاءة بعض الطرق المتهالكة بالمدينة.

وخلال الاجتماع، تم الإشارة إلى التنسيق بين محافظة الإسماعيلية ومديرية أمن الإسماعيلية من أجل التواجد الأمني والشرطي بمدينة المستقبل؛ تدعيمًا لمنظومة الأمن بالمدينة.

ووجَّه عصام بتشكيل لجنة للتفتيش ومعاينة قاطني شقق الإيواء العاجل والإسكان القومي ومدى احقيتهم.

وخلال الاجتماع، تم الإشارة إلى تنظيم قافلة طبية لاحدى منظمات المجتمع المدني بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة المستقبل، وذلك خلال الأسبوع القادم.

كما ناقش الاجتماع مشكلة الكلاب الضالة، وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه جارى تنظيم حملات لتطعيم وتعقيم الكلاب الضالة.

وخلال الاجتماع تم عرض خطة مديرية أوقاف الإسماعيلية من خلال خطبة الجمعة في المساجد وعقد الندوات؛ من أجل توعية أهالي المنطقة بضرورة المشاركة المجتمعية في الحفاظ على نظافة مدينة المستقبل.

