معهد فلسطين للأمن القومى: نعتز بالموقف المصرى الثابت الداعم لحل الدولتين

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أعرب مدير معهد فلسطين للأمن القومي، اللواء حابس الشروف، عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بالموقف المصري الثابت والداعم لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.



وقال الشروف -في تصريح خاص لقناة (النيل) بالتلفزيون المصري، اليوم الخميس إن الفلسطينيين يثمنون دور مصر رئيسا وحكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية، منوها بأن الموقف المصري الأصيل أعطى رسالة للعالم أجمع بأن الموقف العربي والإسلامي موحد وأن هناك حقوقا وطنية غير قابلة للتصرف، وأهمها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبدون ذلك لن يكون هناك سلام ولا استقرار في المنطقة.



وأشار إلى أنه لو أرادت مصر تهجير الشعب الفلسطيني مثلما أدعت بعض "الأقلام الصفراء" لكان ذلك منذ بدء اليوم الأول للحرب، مؤكدا أن الشعب المصري يقف منذ عام 1948 دائما بجانب الحق الفلسطيني.