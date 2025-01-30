مركز المناخ: انخفاضات متتالية فى الحرارة فى الأيام الأخيرة من طوبة وأول أمشير

كتبت أسماء نصار

‫ قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن التوقعات تشير إلى انخفاضات متتالية فى الأيام الأخيرة من طوبة وفي العشرة السلف من طوبة ل أمشير " فى الفترة من 6 فبراير حتى 12 فبراير .

أضاف فهيم أنه بحسب قراءات النماذج فإن الحرارة الدنيا سوف تنخفض إلى ما دون 6 - 7 ° مئوية فى مناطق من الظهير الصحراوي للدلتا رغم أنها فى النهار حول الـ 22 - 23 ° مئوية ، وهو ما يعني أن هناك فرق حراري كبير بين الليل والنهار وده هيسبب ما يسمى بالصدمة الحرارية للمحاصيل الموجودة سواء خضر أو فاكهة وخاصة الفاكهة لأنها فى معظمها بدأت البراعم الخضرية او الزهرية او شماريخ التزهير او بداءات البراعم فيها وكلها معرضة للخطر خصوصاً اللى فى المناطق المنخفضة .

و كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مستقرة على كافة الأنحاء، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 22 درجة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: تبقى الشبورة المائية صباحاً هى الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحياناً.

ويسود اليوم الخميس 30 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

