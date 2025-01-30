محافظ بني سويف ينيب رؤساء المدن في افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها غدا

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية، غدا الجمعة، في افتتاح 3 مساجد "بعد إحلالها وتجديدها" بمراكز سمسطا والفشن وببا، بتكلفة إجمالية 9.3 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

وأناب المحافظ "د.محمد هاني غنيم" رئيس مركز سمسطا في افتتاح المسجد الكبير بعزبة نصر جمعة التابعة لقرية دشطوط، بتكلفة 6 ملايين جينه، وإنابة رئيس مركز الفشن في افتتاح مسجد الرحمن بدير الحديد التابعة لقرية الحيبة بتكلفة 2.5 مليون جنيها، وإنابة رئيس مركز ببا في افتتاح مسجد الشيخ سيد بالشيمي التابعة لقرية هلية بتكلفة 800 ألف جنيهاً.