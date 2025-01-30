محافظ البحيرة تفتتح المرحلة الأولى لنادى City Club بدمنهور

البحيرة - ناصر جودة

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم، الخميس، المرحلة الأولى لنادي City Club، بمدينة دمنهور.

ويقام النادي على مساحة 22 فدانًا ويضم مجموعة متنوعة من المرافق الرياضية الحديثة التي تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية، كما تُعد المرحلة الأولى من النادى نقلة نوعية للبنية التحتية الرياضية بالمحافظة.

وتضم المرحلة الأولى ملعبين لكرة القدم، وملعبين للتنس، إلى جانب ملعبين لكرة القدم الخماسية ومنطقتين مخصصتين للأطفال (كيدز آريا)، بالإضافة إلى منطقتين متخصصتين للإعداد البدني، مما يوفر بيئة رياضية متكاملة تسهم في تطوير مهارات الأفراد وتحفيزهم على ممارسة الرياضة.

شارك فى الافتتاح كابتن ياسر الرملي، رئيس مجلس الإدارة، وكابتن أيمن صلاح، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعقيد حسني التميمي، مدير عام العلاقات الحكومية بشركة Estadat.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن افتتاح نادي City Club يُمثل إضافة قيمة للمنشآت الرياضية على أرض المحافظة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية للرياضة، وتوفير منشآت رياضية عالية الجودة بما يساهم في خلق جيل جديد من الرياضيين والمواطنين المحبين للرياضة.

وأشادت المحافظ بالدور الكبير الذي يلعبه النادي في خدمة الشباب والأسر في البحيرة، مشيرة إلى أن المحافظة تضع الشباب في قلب أولوياتها من خلال توفير بيئات رياضية مناسبة تشجعهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية وتطوير مهاراتهم.

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم وتطوير المنشآت الرياضية والصحية، مشيرة إلى أن المحافظة ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمشروعات الرياضة التي تهدف إلى تحقيق طموحات الشباب وتعزيز مستوى الحياة الرياضية بالمحافظة وأن الجهود ستستمر بالتعاون مع كافة الشركاء لتحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية في المستقبل.