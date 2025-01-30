محافظ الإسماعيلية يتابع التفتيش على محال مغاسل السيارات والمخابز بمدينة المستقبل

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة توعية أصحاب محال غسيل السيارات من الأضرار الناجمة عن غسيل السيارات فى الطرق مع عدم وجود مصارف معدة لاستيعاب كمية المياه الناتجة، هذا إلى جانب توعية المطاعم والمخابز بضرورة تطبيق الاشتراطات البيئية.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت إدارة شئون البيئة بالمحافظة، بالمرور على عدد من المحال التي تعمل في مجال المطاعم والورش والمخابز والأنشطة المختلفة بمدينة المستقبل من أجل رفع الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة.

وصرحت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، أنه تم تنظيم حملة بالتعاون والتنسيق مع لجنة خدمات المستقبل ووحدة التدخل السريع للقيام بالتفتيش على المحال العامة بالمدينة.

وأوضحت مروة أنه خلال الحملة، تم التنبيه على أصحاب المحال بضرورة استخراج رخصة للنشاط الممارس له وضرورة الحصول على الموافقات الخاصة بهذه الأنشطة، وفي حال عدم استخراج التراخيص اللازمة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أنه تم التأكد من مدى تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة بأنشطة تلك المحال.

وخلال الحملة، قامت إدارة شئون البيئة بتوعية بعض الأهالي بمدينة المستقبل بضرورة الحفاظ على البيئة والنظافة العامة وذلك من خلال تضافر جميع الجهود والتعاون مع الجهاز التنفيذي للارتقاء بمستوى النظافة العامة للمدينة.