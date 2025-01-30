كورنيش الأقصر يستضيف ملتقى ظواهر الإبداعية بمشاركة فنانين من الصعيد.. مساء اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد منطقة كورنيش النيل بمدينة الأقصر، مساء اليوم الخميس، تنظيم فعاليات أول ملتقى إبداعي من نوعه برعاية مبادرة ظواهر الإبداعية على المسرح المكشوف بالكورنيش للعمل على اكتشاف وتقديم المواهب الفنية والثقافية من أبناء الصعيد أمام الأهالى بالمجان تماماً.

وفى هذا الصدد أعلنت مبادرة ظواهر الشبابية بمحافظة الأقصر، عن انطلاق أولى فعالياتها اليوم في تمام السابعة مساءً، بمشاركة نخبة من الفنانين من أبناء الأقصر والصعيد، الذين سيقدمون عروضًا فنية متنوعة تسلط الضوء على الإبداع المحلي، حيث يهدف هذا الملتقى إلى إحياء التجمعات الأسرية، وإضفاء أجواء من الفرح على المواطنين والسائحين من خلال عروض مجانية، والتي تُقام في واحدة من أجمل بقاع الأقصر على ضفاف النيل.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث حضور عدد من الشخصيات البارزة، على رأسهم المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، ونائبه الدكتور هشام أبو زيد، إلى جانب نخبة من القيادات السياسية والشعبية، فضلًا عن تفاعل كبير من المواطنين، حيث حققت مبادرة ظواهر خلال الفترة الماضية تأثير إيجابي في المجتمع، من خلال أنشطتها المختلفة التي تهدف إلى تعزيز القيم المصرية الأصيلة ومعالجة الظواهر السلبية ومن أبرز نجاحاتها تنظيم فعاليات للتوعية بحوادث الدراجات النارية، بالإضافة إلى مبادرة "ظواهر سياحية" التي تهدف إلى نشر ثقافة التعامل الراقي مع السائحين.

وكانت قد نظمت مبادرة "ظواهر" الشبابية بتنظيم احتفالية على كورنيش النيل بالأقصر، بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والاحتفالية اليوم تمت بمشاركة جهات عدة منها كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر ومكتبة مصر العامة وجامعة طيبة التكنولوجية وقصر ثقافة الأقصر، والذين قاموا بإعداد هدايا تذكارية تعبر عن هوية محافظة الأقصر وقام محافظ الأقصر بتوزيعها على السائحين.

وتضمنت الاحتفالية عروض كرنفالية بالزى الفرعونى والصعيدى تلاها جولة نيلية فى لنشات سياحية فى نيل الأقصر بوجود سياح من جنسيات مختلفة ، والذين أجمعوا على الأمن والأمان وعراقة الحضارة المصرية القديمة والأجواء الجميلة للمحافظة السياحية وحرارة الجو المعتدلة.