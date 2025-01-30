كلية الدراسات الأفريقية تواصل قبول الراغبين فى التقدم لمرحلة الدبلوم التخصصى

تواصل كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إتاحة التقدم بمرحلة الدبلوم التخصصى بأقسام الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والتاريخ والأنثروبولوجيا واللغات الأفريقية والموارد الطبيعية، وذلك حتى يوم 8 فبراير المقبل.
وحددت كلية الدراسات الأفريقية شروط القبول فى كل برنامج بمرحلة الدبلوم المهنى، وقائمة الأوراق المطلوبة، والتى تضم :-
1- أصل شهادة المؤهل الدراسى
2- أصل شهادة المعادلة
3- أصل الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور
4- صورة الرقم القومى أو جواز السفر
5- أصل شهادة الميلاد
6- خطاب العمل موجه للكلية
7- عدد 6 صور شخصية
8- ملف بلاستيك لحفظ الأوراق
9- سداد مبلغ 500 جنيه رسوم تقديم + رسوم المادة العلمية وفقا لكل قسم.