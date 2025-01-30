رئيس خدمات الطوارئ فى واشنطن: جهود البحث عن ضحايا الطائرة قد تستغرق عدة أيام

كتبت: هناء أبو العز

قال رئيس إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في واشنطن العاصمة جون أ. دونيلي، إن جميع جهود البحث والإنقاذ تجري الآن، في المياه وأن الظروف "خطيرة"، وأن جهود انقاذ ركاب تحطم طائرة فى واشنطن من المرجح أن تستغرق عدة أيام.

وأشار إلى أن التحديات في الوصول إلى المياه، هو عمق المياه التي نعمل فيها حيث حوالي 8 أقدام، بالإضافة إلى وجود رياح، وقطع من الجليد هناك، لذا فإن العمل فيها أمر خطير ويصعب العمل فيه.

كما قال دونيلى: "المياه مظلمة، وهي عكرة، وهذه حالة صعبة للغاية بالنسبة لهم للغوص فيها".

وقال "إذا كنت تستطيع أن تتخيل، فإن النهر عبارة عن بقعة سوداء كبيرة فى الليل ولا يوجد عليها أى أضواء، باستثناء عدد قليل من أضواء الطفو".

وقال دونيلي إنه يتوقع أن يستغرق التحقيق في الحادث وقتا أطول.