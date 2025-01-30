حياة كريمة.. فرش الوحدة البيطرية بقرية حانون فى الغربية استعدادا لتشغيلها

الغربية محمد طارق

تظل مبادرة حياة كريمة هي المبادرة الأهم والتي تحقق أحلام الآلاف من سكان قري الريف المصري في محافظة الغربية، حيث حولت الأحلام الي واقع ملموس بعد الإنتهاء من المشروعات التي تخدم المواطن البسيط والتي تحول القرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة، ومن ضمن هذة المشروعات مشروع الوحدات البيطرية.

ورصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل مركز ومدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، الانتهاء من فرش وتجهيز الوحدة البيطرية بمجلس قروي حانوت، وذلك ضمن أعمال التطوير التي تتم داخل 54 قرية 88 تابع لها، كمرحلة أولي من مبادرة حياة كريمة داخل المحافظة، والتي تم أختيار المركز ضمن 8 مراكز لتنفيذ تلك المشروعات الخدمية العملاقة، وذلك بتكلفة تتخطي 4 مليارات جنيه.

وقال محمد عبد الرحمن أحد أهالي القرية، إن مجلس قروي حانوت أحد أكبر المراكز التي تعمل في تربية وبيع المواشي، والتي كانت تحتاج إلي وجود وحدة بيطرية لخدمة مربي الماشية، حيث كنا نذهب إلي المدينة لشراء حقن التحصين ونتابع مع أطباء بيطرين بعيادات خاصة، مما يكلف أصحاب المزارع مبالغ كثيرة.



وأضاف: اليوم وبفضل مشروعات مبادرة حياة كريمة التي تم تنفيذها بقري المرحلة الأولي بمركز زفتي، تم إنشاء وحدة بيطرية علي أعلي مستوي ومجهزة بكلفة الأجهزة الطبية اللازمة، والتي سيتواجد بها علي مدار اليوم أطباء بيطرين وتحصينات مستمرة ومتابعة للمواشي بالمجلس القروي بالكامل، موجها الشكر للقائمين علي المبادرة التي وفرت كافة المشروعات الخدمية.



وصرحت الدكتورة زينب سامي منسق عام المبادرة في الغربية، أن المبادرة عملت علي إنشاء 9 مجمعات خدمية زراعية بيطرية لخدمة أهالي المجالس القروي والقري والعزب التابعة لهم والتي تحتوي علي صيدلية ومكاتب إدارية وأماكن للكشف علي الحيوانات، وتسليمها وفرشهم بأحدث المعدات وذلك بنسبة 100%.



وأوضحت منسق المبادرة، أن إجمالي مشروعات المبادرة داخل قري المرحلة الأولي 876 مشروعا منذ البداية، وحتي الآن، تم الانتهاء الفعلى من 773 مشروعا مقسمين علي جميع القطاعات للخدمية، وجارى العمل في باقي المشروعات وتسليمها.



الوحدة البيطرية بحانوت



الوحدة البيطرية بقرية حانوت