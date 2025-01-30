اليوم السابع
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جامعة بنها تحصد 9 ميداليات فى بطولة دورى القطاعات

الخميس، 30 يناير 2025 12:19 م
جامعة بنها تحصد 9 ميداليات فى بطولة دورى القطاعات طالبات الطائرة بجامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة علي 9 ميداليات متنوعة شملت 4 ذهبية، 3 فضية، 2 برونزية، فى بطولة دورى القطاعات والذى نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والمقامة بجامعة قناة السويس بمشاركة 510 طالب وطالبة من 6 جامعات.

وهنأ "الجيزاوي"، طلاب الجامعة الفائزين فى فعاليات بطولة دوري القطاعات، معربا عن فخره واعتزازه بما حققه أبناء الجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع.

يذكر أن طلاب الجامعة حصدوا المراكز الأولي في خماسي قدم طلبة، وخماسى قدم طالبات، وتنس طاولة طلبة، و100م طالبات، والمركز الثاني في تنس طاولة طلبة، وطائرة طالبات، ووثب طويل طالبات، والمركز الثالث في 100م طلبة، وثب طويل طلبة.

طالبات الطائرة بجامعة بنها
طالبات الطائرة بجامعة بنها

 

طلاب جامعة بنها في البطولة
طلاب جامعة بنها في البطولة

 

 

وفد جامعة بنها
وفد جامعة بنها

 


 

 







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