تنفيذ 60% من رصف بطريق السعدى تقاطع طريق فاقوس الحسينية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية، أعمال الرصف بطريق السعدي تقاطع طريق فاقوس الحسينية حتي طريق سعود صان بطول 4.5 كيلو متر ، بتكلفة 40 مليون جنيه

تنفيذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وإزالة أي معوقات تحيل من تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية.



قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات الرصف الجارية بالمركز ، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ أعمال بطريق السعدي تقاطع طريق فاقوس الحسينية حتي طريق سعود صان بطول 4.5 كيلو متر بنسبة تنفيذ 60%.

أوضح رئيس المركز أنه جارى تنفيذ أعمال وضع السن والذي يبلغ طوله ٤.٥ كيلو متر، وجارى الإنتهاء من وضع طبقة الأسفلت باعتماد مالي يقدر بـ 40 مليون جنيه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.