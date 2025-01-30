اليوم السابع
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الخميس، 30 يناير 2025 12:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تقارير عبرية تكشف موقع تسليم الرهائن الإسرائيليين الثلاثة ضمن صفقة التبادل

الخميس، 30 يناير 2025 09:03 ص
تقارير عبرية تكشف موقع تسليم الرهائن الإسرائيليين الثلاثة ضمن صفقة التبادل قطاع غزة
وكالات

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قالت تقارير عبرية إنه من المتوقع أن يتم تسليم الرهينيتين الإسرائيليتين أربيل يهود وغادي موزيس من أمام منزل يحي السنوار المدمر في خان يونس، وذلك في إطار صفقة التبادل.

وأضافت أن إطلاق سراح المجندة آغام بيرغر سيتم عند منصة أقامتها حماس في مخيم جباليا.

وكان قد قال المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى قررت القسام الإفراج اليوم الخميس، عن الأسرى أربيل يهود وآغام بيرغر وغادي موشي موزس.

ومن جانبها قالت هيئة شؤون الأسرى إن سلطات الاحتلال سلمت قائمة بأسماء 69 معتقلا من قطاع غزة وأماكن احتجازهم في سجونه ومعسكراته.







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قطاع غزة

الرهائن الإسرائيلييين

صفقة التبادل

غزة






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