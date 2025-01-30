تحويلات مرورية لرفع وحدة التبريد المركزية أعلى سطح فندق هيلتون الزمالك

كتب محمود عبد الراضي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع أعمال رفع وحدة التبريد المركزية أعلى سطح فندق هيلتون الزمالك ريزيدنسز الكائن بشارع محمد مظهر بالقاهرة، مما يستلزم الغلق الكلى لشارع محمد مظهر بداية من تقاطعه مع شارع المرعشلى وصولاً لتقاطعه مع شارع سمير زكى.

ويكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداءً من الساعة 12.05 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 31/1/2025 وحتى الساعة 12 ظهراً يوم السبت الموافق 1/2/2025 ولمدة 36 ساعة، ما يستلزم إجراء تحويلات مرورية للقادم من شارع محمد مظهر: يسلك يساراً شارع المرعشلى (تعديل إتجاه الحركة بشارع المرعشلى بالوصلة من شارع محمد مظهر وحتى شارع أحمد حشمت ليصبح دخول من شارع محمد مظهر وحتى شارع أحمد حشمت) فيميناً شارع أحمد حشمت فيميناً شارع سمير زكى تجاه شارع محمد مظهر مرة أخرى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.