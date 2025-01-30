بن غفير: الصور في غزة تعكس فشلا كاملا لإسرائيل

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير إن الصور القادمة من غزة تؤكد أن ما جرى حتى الآن لم يكن نصرا كاملا بل هو فشل كامل لإسرائيل.

وأضاف "صفقة التبادل هذه غير مسبوقة والحكومة الإسرائيلية اختارت سلوك مسار الخضوع".

ووصل المحتجزان أربيل يهود وجادى موزيس إلى خان يونس تمهيدا لتسليمهما إلى الصليب الأحمر الدولى

وتسلم الصليب الأحمر الدولى المجندة الإسرائيلية آجام برجر من أحد المواقع فى جباليا، فى شمال قطاع غزة.

تعد برجر المحتجزة الخامسة التى يتم إطلاق سراحها بعد بدء عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين مقابل 50 من الأسرى الفلسطينيين.