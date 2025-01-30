برلمانى أوكرانى: زيلينسكى يركز جهوده على محاربة منافسيه السياسيين

وكالات

صرح العضو في البرلمان الأوكراني ورئيسه السابق دميترى رازومكوف بأن فلاديمير زيلينسكي وفريقه يركزان على محاربة المنافسين السياسيين، وليس تنمية أوكرانيا.

وقال رازومكوف في حوار على "يوتيوب"، الأربعاء، إنه "مبدئيا، لا يوجد أي شيء مستحيل لثنائي زيلينسكي ويرماك في ما يخص تدمير المؤسسات وتدمير الديمقراطية والقضاء على المنافسين السياسيين والأصدقاء السياسيين وفي ما يخص غياب العملية الطبيعية وأي استراتيجية للدولة".

وأضاف البرلماني أنه يريد الاطلاع على ما يسمى "بخطة الصمود" التي أعلن عنها زيلينسكي في نوفمبر الماضي، والتي لم يقدمها للبرلمان.

وأعرب رازومكوف عن قناعته بأنها "غير موجودة ولن تظهر".

يذكر أن دميتري رازومكوف كان زعيما لحزب "خادم الشعب" الموالي لفلاديمير زيلينسكي، وتم انتخابه رئيسا للبرلمان بعد فوز الحزب في الانتخابات التشريعية عام 2019.

وترك رازومكوف حزبه على خلفية الخلافات مع زيلينسكي. وفي أكتوبر 2021 صوت البرلمان إلى جانب إقالته من منصب رئيس البرلمان.