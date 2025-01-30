انطلاق مهرجان "ليالى شباب الإسكندرية" بساحة قلعة قايتباى اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم، الخميس، مهرجان ليالى شباب الإسكندرية، بساحة قلعة قايتباى، الذى يتضمن معارض للصناعات اليدوية وحفل فنى بمشاركة طلائع المراكز الشبابية بالإسكندرية، وذلك فى الرابعة عصرا.

من جهة أخرى وفى إطار الاهتمام بأبناء مشروع بشاير الخير وتقديم جميع الأنشطة لهم لتنمية القدرات الإبداعية والفكرية والرياضية، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة، الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، عدد من الانشطه المتنوعة بمشروع بشاير الخير.

وتضمنت نشاط ثقافى (مسابقة ثقافية) واستفاد منه ما يقرب من 17 طالبة من أبناء بشاير الخير وذلك بمدرسة "الشهيد محمد محمود حربى الإعدادية".

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة: "إننا نولي اهتمام خاص لأبناء بشاير الخير ونبذل أقصي جهد لشغل أوقات الفراغ بكل ما هو مفيد وتسعي مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لتقديم كافة الأنشطة فى كافة المجالات لأبناء هذا المشروع الذى يعد أحد أهم إنجازات الدولة المصرية".

ويعد مشروع بشاير الخير هو الحل الجذرى للقضاء على مشكلة المناطق غير الآمنة التي انتشرت بشكل ملحوظ منذ 2011 في الإسكندرية، والتفكير في القضاء على تلك المناطق وليس محاولة تحسينها وتطويرها فقط.

هذا التفكير المطول تمثل فى مشروع بشاير الخير، الذى يُعد عملية إنقاذ مدروسة بعناية؛ لحماية سكان المناطق العشوائية من خطر سقوط منازلهم.