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اليوم.. إعلان نتيجة طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة فى المدارس

الخميس، 30 يناير 2025 01:00 ص
اليوم.. إعلان نتيجة طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة فى المدارس طلاب
كتبت – مرام محمد

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تعلن الإدارات التعليمية بالجيزة، نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024-2025، للصفين الأول والثانى الإعدادى، اليوم الخميس 30 يناير 2025، فى كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس، ودون تحصيل أى مبالغ تحت أى مسمى.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج الفصل الدراسى الأول لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، للمدارس الحكومى والخاص، إلكترونيًا، على موقعها الرسمى، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وبدأت المديريات التعليمية إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، حيث تتيح النتائج للطلاب عبر المواقع الرسمية لها لتمكينهم من معرفة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وتعلن نتائج الطلاب فى صفوف النقل من الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى العام، على أن يتم البدء فى إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الاول نهاية الأسبوع الجارى وبداية فبراير المقبل.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن تقييمات الفصل الدراسى الأول لا يحدد فيها حالة الطالب راسب أو ناجح ولكن يتم تحديد حالة الطالب نهاية العام الدراسى بعد أداء الامتحان فى الترم الثانى، حيث أن درجات الطالب فى الفصلين الدراسيين مكملتين لبعضهما.







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