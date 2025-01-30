المنظمات الأهلية الفلسطينية تؤكد ضرورة العمل لتوفير الالتزامات الإنسانية في غزة

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أكد رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، أهمية استدامة وقف إطلاق النار والعمل باتجاه تنفيذ التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي ببنود الصفقة، وخاصة على الصعيد الإنساني، وإدخال كل المستلزمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني بعد عودة أكثر من 500 ألف فلسطيني لغزة والشمال، في ظل افتقار تلك المناطق لأبسط الخدمات الأساسية.



وقال الشوا، اليوم الخميس، إن "أكثر من 80% من المساكن بقطع غزة دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وفي شمال القطاع تصل نسبة التدمير إلى 90%"، موضحا أن أبرز احتياجات المواطن الفلسطيني للتخفيف من تبعيات وواقع العدوان، هي إدخال المساعدات بأشكالها المختلفة وإخراج المرضى والجرحى للعلاج، وإعادة تأهيل القطاع الصحي بعد خروج معظم المنظومة الطبية عن الصحة.



وفيما يتعلق بالإدعاءات الإسرائيلية حول منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أكد الشوا أن التحقيقات أثبتت بطلان تلك الادعاءات، حيث تلتزم المنظمة بكل المعايير الدولية وتُمثل العمود الفقري للعمل الإنساني وخاصة في غزة، ولها دور مهم في توفير الخدمات للشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المشروع الوطني الفلسطيني من خلال استهداف الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني، مؤكدا أن المشهد سيكون خطيرا على الصعيد الإنساني في حالة المساس بأي من الخدمات التي تقدمها "أونروا"، مناشدا بضرورة مساندة المنظمة على الصعيد القانوني والدبلوماسي والمالي للاستمرار في عملها.