المغرب وبلجيكا يجددان التأكيد على مواصلة شراكتهما فى جميع المجالات

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أشاد المغرب وبلجيكا بعلاقتهما الثنائية، وبأهميتها الاستراتيجية، كما جددا تأكيد إرادتهما في مواصلة وتعزيز شراكتهما في جميع المجالات.

ونوه وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة ونظيره البلجيكي برنار كوينتان، في بيان مشترك صدر عقب اللقاء، الذي عقد الأربعاء بالرباط، بتطور علاقات البلدين عقب انعقاد الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، في أبريل الماضي بالرباط.

وأفاد البيان المشترك بأن الوزيرين أكدا رغبة البلدين في تقوية الحوار السياسي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بشكل أكبر، في مجالات التجارة والاستثمار، وبالأخص في مجال الانتقال الطاقي والطاقات الخضراء.

كما أعرب الجانبان عن عزمهما على مواصلة تعزيز التعاون في مجالات أخرى ذات أولوية، كما تم تحديدها في خارطة الطريق التي تم إقرارها خلال اللجنة العليا المشتركة للشراكة، مثل الثقافة، والشباب، والهجرة، والتعاون الأمني بالمعنى الواسع. وأشادت بلجيكا بالإصلاحات المتعددة التي تم تنفيذها في المغرب، على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.