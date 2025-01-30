المركز المسيحى الإسلامى ينظم احتفالية للفائزين بجائزة على السمان للسلام اليوم

كتب: محمد الأحمدى

ينظم المركز المسيحى الإسلامى، اليوم الخميس الموافق 30 يناير، احتفالا بالفائزين بجائزة الدكتور علي السمّان للسلام والحوار والتعاون بين المجتمعات الدينية.

ويشارك فى الحفل المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وبريجيت السمّان زوجة الراحل الدكتور على السمان والمركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة، وهو أول حفل لتسليم الجوائز السنوية باسم الدكتور علي السمّان، وستمنح الجوائز إلى أفضل الأعمال والمبادرات الأدبية والاجتماعية والثقافية التي تدعم الحوار والتعاون والسلام بين المجتمعات الدينية.

ومن المقرر أن يشارك بالحفل عدد من الشخصيات العامة وكبار المسئولين من الدولة، والهيئات الدبلوماسية، والمنظات الدولية، والمؤسسات الدينية والأكاديمية.

وشارك فى حفل افتتاح الجائزة السنة الماضية حوالي 150 مشاركا، منهم عدد كبير من كبار المسؤلين مثل: المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس اساقفة إقليم الاسكندرية للكنيسة الاسقفية؛ الشيخ الدكتور علي جمعة، المفتي السابق؛ الشيخ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي وأمين عام بيت العائلة المصرية؛ ورئيس الأساقفة نيكولا تيفينين، سفير الفاتيكان بمصر؛ والسفير الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والسفير جورج بوستنجر، سفير النمسا في مصر؛ والسفير هاكان إمسجارد، سفير السويد في مصر، وذلك فى قاعة المسرح الكبرى بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية ش ميشيل لطفالله، الزمالك، القاهرة.

وتم الاتفاق على يوم 30 يناير لأنه في 2002 كان اليوم الذي تم توقيع اتفاقية الحوار والتعاون بين الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية على مستوى العالم مع الأزهر الشريف، فى قصر لامبث، بإنجلترا.