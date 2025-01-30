الجيش الفرنسي يسلم أخر قاعدة له في تشاد

وكالات

أعلن الجيش الفرنسي تسليم آخر قاعدة له في تشاد، وكانت قد أعلنت الحكومة الفرنسية، في وقت سابق من هذا الشهر، قاعدتها العسكرية، في مدينة أبيشي إلى تشاد، وقد شارك في مراسم التسليم وزير الدفاع التشادي والوفد المرافق له ومسئولون فرنسيون.

وقال العقيد بوريس بوميرول، قائد القوات الفرنسية في منطقة الساحل: "إن هذه العلاقات هي شهادة حية على الصداقة التي توحد شعبينا، وعلى الرغم من رحيل قواتنا، فإن هذه الصداقة ستستمر، واليوم، بعد سنوات عديدة في أبيشي، أصبح الوضع مختلفًا، لقد عززت تشاد قدراتها وأصبحت قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في وداي، وعودة القاعدة العسكرية إلى الجيش التشادي هي رمز لهذا"، وفقا لموقع "أفريكا نيوز".

واحتفى وزير الدفاع التشادى إيساكا ماروا، بالخطوة، مذكرا الجميع بأن الموعد النهائي لرحيل القوات الفرنسية يظل في 31 يناير 2025.

وقال مارو في بيان "بالنسبة لي، هذه فرصة لتأكيد الإرادة القوية للحكومة لاحترام المواعيد النهائية المحددة، حيث تم تحديد المغادرة النهائية للقوات الفرنسية من تشاد في 31 يناير 2025. 31 يناير 2025 هو التاريخ غير القابل للتفاوض".

وكانت مدينة أبيشي الواقعة في شمال تشاد معروفة منذ سنوات بعدائها لوجود القاعدة الفرنسية. وكانت المظاهرات المطالبة برحيل القاعدة تحدث في المدينة دائما.

وقبل يومين من رحيل القوات الفرنسية، شوهدت أرتال من الشاحنات المحملة بالحاويات والمعدات الثقيلة وهي تتجه إلى نجامينا، وسوف تمر بعض المعدات عبر الكاميرون لشحنها بحرا إلى فرنسا.