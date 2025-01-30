الجامعة العربية والعراق يبحثان تحضيرات القمة العربية المقبلة فى بغداد

بيشوى رمزى

بحث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم الخميس، التحضيرات للقمة العربية في بغداد.

وفي مستهل اللقاء، نقل السفير حسام زكي تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الوزير، الذي بدوره رحّب بالوفد، معربًا عن شكره لهذه الزيارة"، مؤكدا حرص العراق على "إنجاح القمة بالشكل الذي يعكس الصورة الحقيقية للعراق كبلد ينعم بالأمن والاستقرار

وجرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية، حيث استعرض حسين الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتوفير جميع المتطلبات اللوجستية والفنية، مشيراً إلى "تشكيل لجان متخصصة للإشراف على مختلف الجوانب التنظيمية والفنية، كما أكد أهمية تعزيز التنسيق المستمر مع جامعة الدول العربية لضمان تحقيق أعلى مستويات الجاهزية

وتابع البيان، أن "اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الصلة بأجندة القمة، ولا سيما القضايا السياسية والاقتصادية والإعلامية"، موضحا أن "العراق يعمل على إعداد جدول أعمال شامل يتناول أبرز القضايا العربية، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، أشاد السفير حسام زكي بـ"التحضيرات العراقية الجارية لاستضافة القمة"، مؤكداً دعم جامعة الدول العربية لـ"العراق في تنظيم هذا الحدث الهام".

وأعرب، عن "ثقته بأن القمة ستكون منصة فاعلة لتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية".

ويأتي اللقاء يأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة العراقية لضمان نجاح القمة العربية المقبلة".