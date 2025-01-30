التنظيم والإدارة يُعلن عن مسابقة لشغل 36 وظيفة بمياه الشرب والصرف الصحي

كتبت أسماء أمين

يُعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين عدد (36) موظفاً في عدد من التخصصات.

وتتضمن المسابقة الإعلان عن حاجة الجهاز لشغل عدد (29) في وظائف مهندس ثالث في تخصصات (كهرباء اتصالات، ميكانيكا، كهرباء، مدني)، وعدد (2) في وظيفة أخصائي نظم معلومات ثالث في مجال (الحاسبات والمعلومات)، وعدد (5) في وظيفة محاسب ثالث تخصص (محاسبة).

وأوضح الجهاز أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة في الفترة من 17 فبراير حتى 2 مارس 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.