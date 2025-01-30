التأمين الصحى بأسوان: استطلاع آراء المنتفعين ومتابعـة التسجيل الإلكترونى

أسوان- صلاح المسن

تكثف الدولة جهودها لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وفى مقدمة أجهزة الدولة هيئات الرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية والتأمين الصحى، التي تقدم الدعم المتواصل، ضمن المنظومة الجديدة التى ساهمت فى تحويل الصروح الطبية لبانوراما جمالية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

ويقوم فريق إلاشراف من مديرى الإدارات بفـرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان بجولات صباحية ومسائية علي المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لمتابعـة سـير العمل بالمراكز على جميع الأصعدة، وخلال الجولات يتم متابعـة عملية التسجيل الإلكترونى، والملفات الطبية للتحقق من تطبيق معايير السلامة والصحة بجانب مكافحة العدوى لتقديم أفضل خدمات طبية.

بالإضافة إلى مراجعة تطبيق السياسات المعتمدة والبروتوكولات العلاجية، ومتابعة غرف الطوارئ، والاطمئنان على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الأساسية اللازمة لتقديم رعاية صحية متكاملة مراجعة أوقات انتظار المرضى في العيادات الخارجية لتقليل زمن الانتظار وتحسين تجربة المترددين على المستشفيات بمراجعة خط سير المرضى في العيادات الخارجية، والاطلاع على آليات استقبال المرضى وتسجيلهم لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وانسيابية.و باستطلاع آراء المرضى حول جودة الخدمات الطبية المقدمة، واستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة بالمستشفى.

ياتي ذلك لضمان تقديم خدمات شاملة ومتطورة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة، مما يسهم في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية متكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.ولمتابعة تحسين الخدمات الطبية كما يتم مراجعة وقت انتظار المرضى وتطوير الأداء بمراجعة خط سير المرضى في العيادات الخارجية، والاطلاع على آليات استقبال المرضى وتسجيلهم لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وإنسيابية، وباستطلاع آراء المرضى حول جودة الخدمات الطبية المقدمة، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة بالمستشفى.

كما يعقد فريق الإشراف اجتماعات توجيهية يومي بفرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان لمتابعة الخدمات الصحية وتوجيهات بتكريم المتميزين لدورهم في تحسين جودة الرعاية لضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة وجودة، والاجتماع التوجيهي اليومي لكافة منشآت الهيئة الصحية بالمحافظة.

وتتناول الاجتماعات متابعة تشغيل أقسام العناية، وترددات الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات، إلى جانب متابعة معدلات الإحالات بين منشآت الرعاية الأولية والثانوية لضمان انسيابية تقديم الخدمات الطبية.كمايتم خلال الاجتماعات استعراض و متابعة نسب الإشغال بالمستشفيات لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات الصحية، ومتابعة تردد العيادات الخارجية بالمستشفيات لضمان تلبية احتياجات المواطنين الصحية.

يذكر أنه ضمن الاستعدادات الجارية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان فى يناير الجارى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، يجري استكمال إجراءات نقل تبعية المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية من مديرية الصحة بأسوان إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والذى يأتى وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن حيث وصل عدد المستشفيات التى تم نقل تبعيتها إلى 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة بالمنظومة الجديدة ، فضلاً عن نقل تبعية 87 مركزا طبيا ووحدة صحية من إجمالى 112 مركزا طبيا ووحدة صحية، ويتم تباعاً استكمال إجراءات نقل التبعية لباقى المستشفيات والمراكز الطبية، والجارى تنفيذ أعمال الفرش والتجهيز لها ومنها مستشفيات نصر النوبة والسباعية.



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